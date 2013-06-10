Об этом он сказал во время встречи с родными дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Янукович подчеркнул важность чествования героев Великой Отечественной войны.

«Мы проводим значительную работу для того, чтобы молодое поколение, школьники помнили об этом бессмертном подвиге. Он должен жить в памяти будущих поколений», - отметил Президент.

«По моему мнению, эта память должна жить вечно, и она будет жить», - добавил он.

Глава государства также поблагодарил брата Георгия Берегового Михаила за мужество и героизм, проявленные им в тяжелых боях. «Вы, как участник этой войны, прошли через страшные испытания в своей жизни. Вам тоже низкий поклон, и дай Бог Вам здоровья», - сказал Янукович.

На встрече также присутствовали сын Георгия Берегового Виктор, дочь Людмила, племянники Виктор и Ирина. Сегодня утром они возложили цветы к памятнику славному родственнику на Аллее воинской славы в Киеве, отметили в пресс-службе.

***Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года в селе Федоровка (ныне Карловского района Полтавской области Украины).

Летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза (единственный удостоен первой звезды Героя за подвиг во время Второй мировой войны, а второй - за полет в космос).

Умер 30 июня 1995 года, во время операции на сердце. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.