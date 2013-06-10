Экс-депутат БЮТ: Избирателям не нравится, что оппозиция блокирует Раду

Блокирование работы Рады перестало быть столь эффективным инструментом для оппозиции, как это было ранее. Поэтому оппозиционным фракциям и партиям нужно менять стратегию своей работы: перестать блокировать парламент и предлагать обществу реальные альтернативы, если они хотят что-то изменить в стране.

Такое мнение высказал Александр Гудыма, бывший депутат, состоявший в парламентской фракции БЮТ, сообщает РБК-Украина.

"Блокирование работы Рады было эффективным раньше, это были сильные шаги для оппозиции. Но сейчас большинство нашло способ с этим бороться - проводить заседания вне стен парламента. Большинство может провести заседание где угодно, хоть на балконе, и проголосовать за актуальные законопроекты. Такая возможность у них есть. Поэтому эффективность акций оппозиции по блокированию работы Рады сегодня сильно нивелирована. И избирателям это тоже уже не очень нравится. Если оппозиция хочет что-то изменить, ей нужно менять стратегию работы. Нужно предлагать свои варианты, а не просто блокировать работу парламента", - сказал экс-депутат.

Напомним, лидер фракции Партии Регионов Александр Ефремов заявил о возможности проведения внеочередного заседания парламента, которое может быть проведено не в здании Верховной Рады. А спикер Владимир Рыбак сказал, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом Виктором Януковичем сложившуюся в Раде ситуацию. Кроме того, Рыбак заверил, что намерен искать компромисс с оппозицией, чтобы разблокировать работу Рады и не доводить ситуацию до необходимости проведения выездных заседаний.