Неделя в цифрах

1-е место в рамках финального этапа Кубка Мира по современному пятиборью заняла украинка Виктория Терещук. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде (Россия). В списке из 36 участниц финала Кубка мира были три украинки, две из которых до последнего момента претендовали на победу в общем зачете.

1,0%- на столько может вырасти валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2013 году. Такой прогноз сделали эксперты Международного рейтингового агентства Standard & Poor's. В то же время, при неблагоприятном развитии ситуации, рост ВВП Украины может составить в текущем году не выше 0,5%. Напомним, опрошенные в мае агентством УНИАН ведущие экономические эксперты сообщили, что ожидают роста валового внутреннего продукта страны по итогам 2013 года на уровне не более 1,5%.

Почти в 2 раза - до 511,331 млн грн - выросла сумма операций с использованием электронных денег в первом квартале 2013 года, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

3 тысячи человек вышли на оппозиционную акцию "Вставай, Украина" в Донецке. Митинг был на удивление многочисленным и прошел спокойно. Накануне акции, 30 мая, глава Донецкого облсовета Андрей Федорук, комментируя готовящуюся на 31 мая акцию оппозиции в Донецке, подчеркнул, что основная цель власти – «чтобы митинг прошел в мирном русле не было никаких провокаций».

5 летнеобходимо "Госзембанку", чтобы обеспечить украинских селян кредитами. В Государственном земельном банке Украины считают, что это позволит развивать приоритетные программы с помощью сельхозпроизводителей мелкого и среднего уровней.

В 5-ти "проблемных" округахв октябре 2013 года состоятся перевыборы. Парламентская оппозиция и большинство достигли соглашения о назначении повторного голосования в одномандатных округах, на которых Центризбирком не сумел установить результатов после парламентских выборов 2012 года.

На 7 позиций – с 56-го до 49 -го места поднялась Украина в международном рейтинге конкурентоспособности Института развития менеджмента швейцарской бизнес-школы - IMD. В текущем году Институт присудил Украине индекс конкурентоспособности на уровне 54,2. В прошлогоднем рейтинге IMD Украина поднялась на одну позицию, чему поспособствовало снижение рейтинга Греции.

8 информационно-туристических пунктовв центре столицы начали продавать Kyiv City Card. С этой картой гость или житель столицы имеет возможность бесплатно посетить известные в Киеве музеи, экскурсии, получить скидки на автобусные экскурсионные туры, прогулки по Днепру, а также скидки в ресторанах, гостиницах, такси и другие сервисы.

14 визовых центровРеспублика Литва намерена открыть в Украине в ближайшие семь дней. Как сообщал министр иностранных дел Республики Литва Линас Линкявичюс, количество желающих получить визы Республики Литва в Украине резко увеличивается: за прошлый год украинцы получили 27 тысяч литовских виз.

16 правоохранителейпривлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие во время избиения журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя во время митинга оппозиции 18 мая.

22 человекаподали коллективный иск на «Укравтодор» с требованием возместить моральный и материальный ущерб за поломки автомобилей на дорогах и за психологический дискомфорт. Большинство исков о возмещении ущерба поданы на небольшую сумму - 800 грн.

23% голосов украинских избирателей получил бы действующий глава государства Виктор Янукович, если бы выборы Президента Украины проходили в мае 2013 года. Таковы данные исследования, проведенного Социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в мае 2013 г.

28 национальных федерацийподдерживают главу Национального олимпийского комитета Украины, вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Сергея Бубку, который официально объявил о желании баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета.

36,30 грн - максимальная цена одного экземпляра диплома о высшем образовании в Украине. По данным Минобразования, цена одного экземпляра диплома младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра, изготовленного на основе фотокомпьютерных технологий не должна превышать этой цифры.

47-е место заняла Украина среди стран мира по размеру золотого запаса. Объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины по состоянию на 1 мая увеличился примерно до 36,1 тонны.

75% работников Украины терпят нарушение трудовых прав. Таковы данные исследования, проведенного Исследовательским центром компании HeadHunter (hh.ua) на украинском рынке труда.

В 117 населенных пунктах Украинысостоялись внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов.

Более 350 человекбыли задержаны в результате беспорядков, начавшихся в столице Франции после акции противников легализации однополых браков. Во время беспорядков 36 человек получили легкие ранения.

398 населенных пунктовбыло обесточено в Украине из-за урагана, "накрывшего" страну в ночь с 31 мая на 1 июня. По состоянию на 7:00 утра 2 июня остаются обесточенными 133 населенных пункта в двух областях, а именно: Одесская область - 131 населенный пункт, Киевская область - 2 населенных пункта.

Почти 10 000 подростков в Украинеиз-за беспризорности и попрошайничества ежегодно попадают в приюты для детей. Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры, в Украине около 50 тысяч детей проживают в кризисных семьях, где родители пьянствуют, употребляют наркотики. Как следствие, дети покидают дома, втягиваются в преступную деятельность или становятся жертвами преступлений.

2 188 000 гривендолжна будет вернуть Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» ее дочерняя компаниия «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго. Для взыскания средств «Нафтогаз» 30 мая подал иск в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела назначено на 19 июня 2013 года.

26-29 млрд долларов - во столько оценили украинскую газотранспортную систему (ГТС) компания Baker Tilly, проводившая оценку украинской ГТС по заказу правительства. Официально в Минэнерго, "Нафтогазе" и "Газпроме" стоимость украинской ГТС не комментируют.

Татьяна Урбанская