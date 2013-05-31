СМИ: Депутаты договорились о перевыборах - осенью и только в 5 округах

08:24, 31 мая 2013
Политика
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Парламентская оппозиция и большинство достигли соглашения о назначении повторных выборов в 5 проблемных округах.

В ВР достигли принципиального согласия по перевыборах

В Партии регионов согласились с доводами оппозиции, о том, что выборы должны пройти только в пяти определенных ЦИКом округах и назначить их надо на осень — 28 октября, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Соответствующий закон может быть принят уже на следующей неделе, заявили "Ъ" в ПР.

"У рабочей группы по подготовке общего закона есть две согласованные позиции. Первая — выборы проводятся только в пяти округах, где ЦИК не смог установить результаты голосования, а округа Александра Домбровского и Павла Балоги не входят в этот список. Вторая — выборы состоятся осенью, предположительно 28 октября",— сообщила народный депутат Наталья Новак (УДАР).

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Следующее заседание рабочей группы состоится во вторник 4 июня. Глава фракции ПР Александр Ефремов не исключил, что закон может быть принят на следующей пленарной неделе — 4-7 июня.

По словам же Новак, о принятии документа говорить пока рано, так как еще есть много разногласий, в частности, новые парламентские силы ("Свобода" и УДАР) настаивают, что они должны быть представленными в избирательных комиссиях.  Оппозиция также хочет обязать ЦИК устанавливать результаты голосования при любых обстоятельствах и изменить порядок проведения жеребьевки при формировании территориальных избирательных комиссий.

На такие предложения в ПР пока не согласились, хотя уверили, что опасения оппозиции напрасны. "Принципиальные договоренности действительно достигнуты — выборы пройдут осенью в пяти округах, где ЦИК не установил результаты голосования. Это будет разовый закон, который утратит силу после того, как выборы состоятся",— заявил народный депутат Анатолий Близнюк (ПР).

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