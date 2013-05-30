Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге конкурентоспособности стран мира

Украина в 2013 году поднялась на семь позиций в рейтинге конкурентоспособности – до 49-го места с 56-го, разместившись между Колумбией и Венгрией, сообщил Институт развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (IMD) в ежегодном отчете World Competitiveness Yearbook 2013.

В этом году Институт присудил Украине индекс конкурентоспособности на уровне 54,2.

В прошлогоднем рейтинге IMD Украина поднялась на одну позицию, чему поспособствовало снижение рейтинга Греции, которая опустилась с 56-го до 58-го места, пропустив Украину и Хорватию.

Соседние страны Польша и Россия также повысили свой рейтинг. Польша поднялась на одну позицию - до 33-го места с 34-го, а Россия поднялась на шесть ступеней до 42-го места с 48-го.

Согласно отчету, в рейтинге участвует 60 государств, среди которых лидируют США, Швейцария, Гонконг, Швеция, Сингапур.

Справка УНИАН. Институт развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (Institute of Management Development, IMD) - ведущий в Европе Институт менеджмента, базирующийся в Лозанне (Швейцария). Центр ежегодно публикует результаты глобального исследования конкурентоспособности стран мира - The World Competitiveness Yearbook, которое проводится с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями по всему миру.

Под конкурентоспособностью страны Институт менеджмента понимает способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес.