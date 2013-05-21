В этом году на обучение украинцев по госзаказу потратят почти 25 миллиардов

Кабинет министров Украины увеличил финансирование государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров для государственных нужд в 2013 году на 5,6%, по сравнению с 2012 годом - до 24,7 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 20 мая.

В пресс-службе отметили, что при формировании госзаказа учтены потребности в соответствующих специалистах, увеличены объемы госзаказа по техническим специальностям, в частности вдвое – по ІТ-технологиям, в то же время уменьшен госзаказ юристов, экономистов-международников, менеджеров по маркетингу.

Больше специалистов будут готовить по направлениям подготовки: «информатика», «системный анализ», «компьютерные науки», «компьютерная инженерия», «программная инженерия», «системная инженерия», «автоматизированные и компьютерно-интегрированные технологии», «микро- и наноэлектроника», «телекоммуникации», «безопасность информационных и коммуникационных систем», «система технической защиты информации», «управление информационной безопасностью» и т.п.

Бакалавров меньше будут набирать на «международные отношения» (23,1%), «экономику и предпринимательство» (11,7 %), «менеджмент» (11,1%), а также на «право».

Магистрами на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавр смогут стать 40,9 тыс. чел., из них 33,9 тыс. чел. – по дневной форме. На 14,5% возрастет количество лиц, которые будут учиться по специальности «разработка полезных ископаемых». Также, по сравнению с 2012 годом, больше студентов за государственные средства смогут стать магистрами по направлениям – «электротехника и электромеханика», «машиностроение» и «материалообработка», «металлургия и материаловедение», «информатика и вычислительная техника» и т.п.