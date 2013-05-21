Тягнибок требует не злоупотреблять в парламенте сокращенной процедурой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы», это он подчеркнул вчера во время заседания Согласительного совета парламента.

Тягнибок напомнил, что в Регламенте ВР четко выписаны случаи, когда вопросы обсуждают по сокращенной процедуре. Это, в частности, вопрос проекта повестки дня сессии; об избрании и отстранении председательствующего на пленарном заседании; принятии решения о выездном заседании; изменения в решение счетной комиссии; решение по процедурным вопросам.

«Провластное большинство голосует таким образом, что подавляющее большинство вопросов в Верховной Раде рассматривают по сокращенной процедуре, независимо от важности и сложности вопроса – от технических законов об обновлении терминологии до стратегических для страны проектов. Суть парламентаризма заключается в необходимости широкого обсуждения. В Регламенте прописана процедура обсуждения решений, чтоб не возникали такие казусы, как на прошлой неделе, когда из-за элементарного невежества некоторых депутатов Верховная Рада отказывалась отмечать памятные даты, связанные с именами известных украинцев», – отметил Тягнибок.

Он также подчеркнул, что в недельное расписание рассмотрения вопросов опять включены законопроекты, поддержанные 4 апреля так называемым «выездным заседанием» на ул. Банковой. «Попытку руководства Верховной Рады поставить их на «второе чтение» нужно оценивать не иначе как преступление», - заявил он, прибавив, что фракция националистов настаивает на законной процедуре принятия этих законопроектов.

Также «Свобода» призывает народных депутатов поддержать законопроекты, направленные на оздоровление экономики, укрепление местного самоуправления, преодоление коррупции и создание условий для усиления социальной защиты граждан.