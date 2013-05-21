Яценюк уверен, что Янукович знал о подготовке провокаций в Киеве

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Данная спецоперация по избиению журналистов и простых граждан руководилась лично и персонально секретарем Совета нацбезопасности и обороны Клюевым Андреем Петровичем. Это лицо назначается лично Виктором Януковичем", - заявил Яценюк.

"На противодействие оппозиции были брошены все силы и средства. В министерстве внутренних дел Украины был создан оперативный штаб, которому отчитывались даже работники Службы безопасности Украины", - заявил лидер "Батькивщины".

"У них все шло по плану. И задача была, чтобы так называемые" антифашисты ", а точнее - гопники, нанятые Партией регионов, это такие в 90-х годах были ... Они должны были избить исключительно представителей оппозиции, и было четкое указание, что если есть человек с бейджем, т.е. представитель СМИ, то не трогать этих людей. У двух журналистов, которых избили гопники от ПР, не было бейджей - или не увидели. Поэтому весь план поломался. Более того, вся акция по невероятно жестокому избиению и по фактическому расколу страны докладывалась персонально президенту", - заявил политик.

"Поэтому мы требуем завтра в парламенте не просто отчет министра внутренних дел ..., он персонально был задействован в этом процессе, чтобы Виктор Янукович, если он даже не знает, кто это сделал, снял по вертикали всех чиновников, но я убежден в том, что лично президент знал и руководил этой спецоперацией ", - добавил лидер " Батькивщины".

"У нас есть соответствующие данные. В украинской милиции и правоохранительной системе остались еще честные офицеры, которые знают, что такое офицерская честь. И в течение последних 2 дней мы выясняли о том, что происходило", - цитирует Украинская правда.