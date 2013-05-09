Политологи: оппозиции нужны сотни тысяч полевых командиров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

«Я не согласен, что это провальная акция, потому что в областных центрах действительно было по несколько тысяч человек», - сказал кандидат политологических наук Александр Палий.

По его убеждению, такой способ коммуникаций безусловно нужен, но он не может быть единственным и основным. Палий подчеркнул, что оппозиционные силы сейчас "не фонтанируют» идеями реформирования страны, которые можно было бы популяризировать. «Для оппозиции очень важно работать непосредственно с людьми. Оппозиции нужны сотни тысяч мелких полевых командиров - не четыре полевых командира, а сотни тысяч людей, которые смогут вокруг себя организовать еще по десятку-два людей», - сказал он.

«Назвать ее безуспешной нельзя, потому что приходили люди, а в отдельных центрах приходило больше людей, чем когда-либо приходило на митинги», - сказал директор Международного института демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран.

По его мнению, для оппозиции очень важно общаться с избирателями.

«По сути, сейчас других митингов, чем в поддержку оппозиции в Украине собрать нереально, и для власти это должно быть серьезным сигналом о том, что ее политику не готовы поддерживать люди», - сказал он.

По словам Тарана, оппозиции не хватает работы в межизбирательный период, чтобы обеспечить поддержку граждан, особенно в расчете на 2015 год. «Надо было еще несколько лет назад готовиться, как в свое время оппозиция готовилась в 2004 году, начиная с 2001-го», - добавил он.

В частности, отметил Таран, речь идет о создании организаций в профессиональных коллективах, независимых профсоюзах, среди студентов, «которые бы работали и имели свои истории успеха, которые можно затем использовать как флаг». «И создание такой сети по Украине и является задачей оппозиции, которой, к сожалению, они не занимаются», - добавил эксперт.