Арбузов увидел в отсутствии Кличко на голосовании его политическую зрелость

Об этом он сказал в эфире канала ICTV в воскресенье вечером, сообщает Украинская правда.

"Голосование подтвердило, что не все оппозиционные депутаты были согласны голосовать за отставку правительства. Например, не было лидера оппозиции господина Кличко. Я думаю, что это свидетельствует о его политической зрелости", - сказал Арбузов.

По его словам, Кличко понимает, что "брать на себя такую ​​ответственность, отправлять правительство, когда есть кризис - это очень ответственное решение". "Нужно быть очень смелым человеком, но совершенно не думать о стране", - добавил чиновник.

Он также назвал свидетельством дискуссии в оппозиции тот факт, что во время голосования не было депутата от УДАРа Виктора Пинзеника.

Кроме того, Арбузов отметил, что во время выступлений оппозиционеров в Верховной Раде перед этим голосованием "звучали только такие вещи, которые были необоснованны, оппозиция говорила о тех вещах, которые не может доказать".

"Если бы была дискуссия, то тем деятелям, кто говорил о каких-то вопросах, было бы очень трудно отвечать на вопросы, которые я бы имел возможность им задать", - добавил он.

Арбузов также сказал, что в правительстве именно он является человеком, ответственным за налаживание отношений с народными депутатами.

"Вы видите этого человека, это я. Я работаю с депутатами, каждую пленарную неделю нахожусь на согласительном совете, каждый раз говорю о том, что мы пытаемся плодотворно работать, я отвечаю на вопросы, я встречаюсь с депутатами, принимаю депутатов. Хотя депутаты говорят, что недостаточно этого, я ищу свободное время для того, чтобы эти встречи были более длительными и плодотворными", - сказал первый вице-премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 апреля не поддержала резолюцию недоверия Кабинету министров, результатом которой могла быть отставка правительства.

За резолюцию недоверия проголосовали 190 народных депутатов при необходимых 226 для положительного решения.

Согласно официальным результатам голосования, при голосовании за проект постановления о выражении недоверия Кабинету министров в зале отсутствовали, в частности, депутаты фракции "Батькивщина" Николай Мартыненко, Андрей Павелко, Леонид Сергиенко, Андрей Шевченко, Виталий Данилов, Денис Дзендзерский, Сергей Фаермак.

Не присутствовали в зале во время голосования также семь депутатов фракции "УДАР": Виталий Кличко, Эдуард Гурвиц, Николай Паламарчук, Юрий Савчук, Ярослав Дубневич, Виктор Пинзеник, Павел Рябикин.

Позже нардепы от "Батькивщины" Сергей Соболев и Анатолий Гриценко сказали, что на заседании фракции депутатов предупреждали о возможности исключения из фракции в случае неголосования за отставку правительства.