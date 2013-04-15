День Киева: жителей столицы будут развлекать "Бумбокс", велогонки и зеленые автомобили

В последние выходные мая в столице пройдет празднование дня Киева.



Так, в честь 1530-летия Киева в городе пройдут традиционные Международные соревнования по велоспорту, награждение чемпионов в которых состоится 25 мая на площади Независимости. На Певческом поле состоится выставка тюльпанов, а также зеленых автомобилей. В парке «Киевская Русь» в дни празднования горожан ждут всевозможные конкурсы, музыкальная программа, выступления каскадеров, катания на лошадях, рыцарские сражения и многое-многое другое.

Также в последние выходные мая пройдет ежегодная спортивно-благотворительная акция «Пробег под каштанами». В рамках акции, которая пройдет в Киеве вот уже в 21 раз, предусмотрены забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет. Маршрут будет проходить с Площади Независимости через улицу Крещатик, Бессарабскую площадь, улицу Большую Васильковскую до станции метро "Олимпийская" и обратно, и составит 5 километров.

Любители театральной сцены смогут посетить столичные театры. В последние выходные мая в театре имени Франка состоится спектакль «Чайка», посвященный памяти Богдана Ступки, здесь же зритель увидит трагикомедию Сергея Жадана «Гимн демократичной молодежи» и также комедию в двух действиях «Кайдашева семья». На малой сцене Молодого театра состоится премьера спектакля «Глаза голубой собаки» по одноименному рассказу Габриеля Гарсия Маркеса. В Театре Оперетты пройдет детский мюзикл «Остров сокровищ», написанный специально для Киевской оперетты.

В эти праздничные выходные предусмотрена программа и для молодежи: 25 мая во Дворце Спорта пройдет музыкальное шоу, приуроченное к окончанию учебного года - «Последний Zвонок Fest», на котором выступят любимчики публики: группы «Бумбокс», «Нервы», а также «Валентин Стрыкало». Свой ди-джей-сет отыграют Алексей Дурнев и Даша Ши, ведущим мероприятия выступит Виталька, популярный персонаж одноименного сериала. Мероприятие начнется в 18-00 и продлится 4 часа.

Традиционный концерт состоится и на главной площади города при участии артистов украинской эстрады, шоу-коллективов.

Завершит празднования дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.