Азарову наболело, что СМИ каждый день показывают помойки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время встречи с победителями всеукраинского чемпионата по программированию "Золотой Байт".

«Можно делать Украину известной через выступления FEMEN – но в этом случае это такая, очень сомнительная известность... А можно через достижения в науке и технологиях», – сказал Н.Азаров.

Он высказал мнение, что Украина должна становиться известной благодаря другим информационным поводам или заслугам, в частности своими достижениями в науке и ученым. В связи с этим премьер отметил, что считает необходимым поднимать в Украине IT-отрасль, так как именно она может позволить стране конкурировать с другими странами.

Также Н.Азаров отметил, что возмущен тем, что журналисты больше внимания уделяют акциям FEMEN, чем, например, его встрече с молодыми учеными или программистами.

Глава правительства также обвинил СМИ в том, что они сознательно представляют ситуацию в Украине в крайне негативном свете.

«Нельзя каждый день показывать помойки, думая, что мы когда-то от них избавимся, – наоборот, мы приучим людей жить в этой помойке. Я образно говорю, может быть, грубо, но у меня наболело», – сказал Н.Азаров.