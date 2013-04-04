Оппозиция закрыла свое собрание, но из Рады не уходит

Как передает корреспондент УНИАН, при этом заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский призвал народных депутатов оставаться в сессионном зале.

Во время собрания микрофоны не были включены, поэтому почти не было слышно ораторов.

В частности, во время выступления председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что три фракции оппозиции на собрание большинства отправили членов Счетной комиссии с тем, чтобы точно знать, сколько народных депутатов находится в зале на Банковой.

“Наших членов Счетной комиссии не допустили на их заседание - на конкурс паяцев”, - заявил О.Тягнибок.

По его словам, зал на Банковой охраняют, в том числе 10 депутатов, то есть, они находятся вне зала, где принимаются решения, поэтому не понятно, каким образом все время объявляется, что за решение проголосовали 244 народных депутата.

Во время оппозиционного собрания возник спор между внефракционным народным депутатом Олесем Донием и некоторыми депутатами от оппозиционных фракций.

Журналистам в ложе прессы практически не было слышно выступление О.Дония, лишь отдельные слова, из которых можно было понять, что он обвиняет оппозицию в том, что она не просчитала и не предусмотрела тот сценарий, который сегодня реализовало провластное большинство.

Когда О.Доний выступал с места, председатель лидер фракции “Свобода” О.Тягнибок призвал его “не тролить”. Во время выступления О.Дония к трибуне подошли Андрей Мохник (фракция «Свобода») и Сергей Пашинский (фракция «Батькивщина») и что-то говорили.

После выступления О.Дония председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сказал, что кое-кто из депутатов перепутал залы, и “нужно было идти на Банковую”.

По подсчетам УНИАН, в сессионном зале ВР находилось около 140 депутатов из оппозиционных фракций и внефракционных. Это количество изменялось в ходе собрания, поскольку одни депутаты выходили из зала, а другие заходили.