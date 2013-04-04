Яценюк предостерегает ПР и Януковича от «конституционного переворота»
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что любое решение, принятое народными депутатами за пределами сессионного зала парламента, “является конституционным переворотом”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
“Любое решение, которое будет принято за пределами парламента, и, не дай бог, освященное Януковичем, является попыткой конституционного переворота, является прямым основанием для импичмента Президента Украины”, - подчеркнул А.Яценюк.
По его словам, в данное время провластное парламентское большинство “перебежало на Банковую”.
Он напомнил, что, “в соответствии с решением Конституционного Суда Украины и Конституции Украины, заседания Верховной Рады могут проходить исключительно в парламентском зале”.
По словам А.Яценюка, провластные фракции “могут даже переехать в Межигорье, и все там собраться - 10-15 человек и за что-то голосовать, и там сразу будут подписываться какие-то непонятные решения”, но такие решения будут неправомерными.
По убеждению лидера фракции «Батькивщина» эта акция провластных фракций является проявлением «бессилия и слабости».
На вопрос журналистов, что на собрании большинство может принять решение о самороспуске парламента, А.Яценюк ответил: “Это то же, что они принимают решение у себя на кухне или в Межигорье. Потому что любые решения, принятые не в сессионном зале и не конституционным способом, являются пустым звуком”. Он подчеркнул, что Конституцией Украины не предусмотрена возможность принятия депутатами решения о самороспуске ВР.
Как сообщал УНИАН, депутаты от парламентского большинства проводят собрание в зале заседаний в здании на Банковой, где расположены комитеты Верховной Рады.