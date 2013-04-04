Яценюк предостерегает ПР и Януковича от «конституционного переворота»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

“Любое решение, которое будет принято за пределами парламента, и, не дай бог, освященное Януковичем, является попыткой конституционного переворота, является прямым основанием для импичмента Президента Украины”, - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, в данное время провластное парламентское большинство “перебежало на Банковую”.

Он напомнил, что, “в соответствии с решением Конституционного Суда Украины и Конституции Украины, заседания Верховной Рады могут проходить исключительно в парламентском зале”.

По словам А.Яценюка, провластные фракции “могут даже переехать в Межигорье, и все там собраться - 10-15 человек и за что-то голосовать, и там сразу будут подписываться какие-то непонятные решения”, но такие решения будут неправомерными.

По убеждению лидера фракции «Батькивщина» эта акция провластных фракций является проявлением «бессилия и слабости».

На вопрос журналистов, что на собрании большинство может принять решение о самороспуске парламента, А.Яценюк ответил: “Это то же, что они принимают решение у себя на кухне или в Межигорье. Потому что любые решения, принятые не в сессионном зале и не конституционным способом, являются пустым звуком”. Он подчеркнул, что Конституцией Украины не предусмотрена возможность принятия депутатами решения о самороспуске ВР.

Как сообщал УНИАН, депутаты от парламентского большинства проводят собрание в зале заседаний в здании на Банковой, где расположены комитеты Верховной Рады.