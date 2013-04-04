Большинство на своем заседании вернуло правительству антикоррупционный закон

Большинство Верховной Рады Украины приняло решение вернуть в профильный комитет на доработку совместно с правительством для подготовки к повторному первому чтению проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции» (№2033).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов, присутствующих на заседании ВР, которое проходит в помещении парламентских комитетов на улице Банковой.

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Кроме того, предлагалось снять с рассмотрения и вернуть на доработку в соответствующие комитеты проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации (№1103) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно применения мер криминально-правового характера в отношении юридических лиц (№2032). Депутаты поддержали эти предложения.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для совершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Законопроект разрабатывало Министерство юстиции во исполнение Плана действий по либерализации ЕС визового режима.