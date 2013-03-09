В Хмельницком возле памятника Шевченко «свободовцы» сожгли флаг ПР
17:40, 09 марта 2013Политика
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Сегодня в Хмельницком возле памятника Тарасу Шевченко активисты областной организации ВО “Свобода” сожгли флаг Партии регионов в знак протеста против политики действующей власти.
“Свобода” сожгла флаг Партии регионов в знак протеста
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил народный депутат от ВО Свобода”, руководитель облорганизации партии Игорь Сабий.
Он уточнил, что акт сожжения провели перед официальными мероприятиями власти, посвященными очередной годовщине со дня рождения Т.Шевченко.
И.Сабий заметил, что несколько правоохранителей пытались помешать сожжению флага Партии регионов.
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“Своей акцией мы пытались продемонстрировать отношение украинцев к власти Партии регионов”, - отметил И.Сабий.
По его словам, на официальных торжествах возле памятника не присутствовали первые лица области, а были лишь их заместители.
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