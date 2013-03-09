В Хмельницком возле памятника Шевченко «свободовцы» сожгли флаг ПР

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил народный депутат от ВО Свобода”, руководитель облорганизации партии Игорь Сабий.

Он уточнил, что акт сожжения провели перед официальными мероприятиями власти, посвященными очередной годовщине со дня рождения Т.Шевченко.

И.Сабий заметил, что несколько правоохранителей пытались помешать сожжению флага Партии регионов.

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“Своей акцией мы пытались продемонстрировать отношение украинцев к власти Партии регионов”, - отметил И.Сабий.

По его словам, на официальных торжествах возле памятника не присутствовали первые лица области, а были лишь их заместители.