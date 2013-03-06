Рабинович назвал две версии покушения на него

Президент ФК "Арсенал" (Киев), сопредседатель Европейского еврейского парламента, президент Всеукраинского еврейского конгресса, бизнесмен Вадим Рабинович связывает покушение на себя с деятельностью в еврейской общине и "предложением" продать телеканал Jewish News One (JN1).

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В течение последних пяти лет у меня нет ни одного бизнеса в Украине. Ни в каком виде. Следовательно, никакого бизнес-конфликта у меня нет и быть не может. Никаких личных конфликтов у меня ни с кем нет. Занимаюсь в Украине я только двумя вещами - еврейской общиной и теле-медиапространством: за полтора года мы создали уникальный канал Jewish News One. Поэтому, исходя из того, что произошло, я могу исходить только из того, чем я занимаюсь. Следовательно, у меня есть только две версии происходящего - у меня есть еврейская версия и версия телевизионная. Других мотивов - ни пятых, ни десятых, я больше не знаю", - сказал В.Рабинович.

По его словам, в последнее время в Украине достаточно сильно распространились реакционные настроения в отношении евреев и никакой действенной реакции со стороны правоохранительных органов нет.

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Говоря о второй версии, В.Рабинович сказал, что некоторое время назад у него состоялась встреча с народным депутатом, помощником премьер-министра Украины Андреем Деркачем. "Он приехал, сел со мной, рассказал о своих грандиозных планах и вдруг он мне говорит следующее: "Ты понимаешь, что сейчас в стране происходит? Ты не знаешь, какая мы сила, мы формируем блок единый медиа. Ты знаешь, когда ты работал, мой папа был главой службы безопасности, я считаю, что ты с нами не рассчитался, ты нам еще должен. Нам деньги не нужны, ты должен понять правильно - перепиши на нас канал JN1. Если ты это в течение недели не сделаешь, у тебя будут большие проблемы", - рассказал В.Рабинович, добавив, что А.Деркач подчеркнул, что данное решение "принято наверху, в течение недели ты должен вернуть канал".

Продолжая тему, бизнесмен отметил, что "по итогам встречи" он написал письмо на имя генерального прокурора. "Ни один человек меня не вызывал, пока что-то там не взорвали", - констатировал В.Рабинович.

Кроме того, он отметил, что в милиции ему предоставили на ознакомление протокол, в котором было написано, что "в меня бросал неизвестный человек какой-то предмет с хулиганской целью". При этом, по словам В.Рабиновича, в милиции также отметили, что еще устанавливают тип взрывного устройства, но уже могут сказать, что в нем не было осколочного наполнения. "Следовательно, меня хотели просто запугать", - предположил В.Рабинович.

В то же время он подчеркнул, что имеет ряд вопросов к правоохранительным органам. "У меня есть вопрос ко всем умным людям, - сказал бизнесмен, - Если я пишу руководству правоохранительной системы Украины, что такой-то человек на высочайшем уровне в нашем государстве занимается рэкетом и еще дает определенные сроки, то, в моем понимании, должна быть хоть какая-то реакция... Я подожду недели две-три и буду думать, как защитить себя".

Исходя из сказанного, В.Рабинович заверил: "Я ни на кого не перепишу никакой канал. Никто его не получит. Никакой Деркач, ни тот, кто за ним стоит... Я вторую регистрацию канала сегодня начну в Бельгии. На всякий случай".

УНИАН обратился в Генеральную прокуратуру Украины за комментарием.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве около 15.36 в районе станции метро "Кловская" (улица Мечникова) было совершено покушение на жизнь В.Рабиновича.

По информации MIGnews.com.ua, в его автомобиль, который выезжал со двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль поврежден.

5 марта столичная милиция сообщила, что открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» в связи с попыткой подрыва автомобиля В.Рабиновича.

А.Деркач - член депутатской фракции Партии регионов.