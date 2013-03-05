Политолог: юрист Власенко должен был понимать все угрозы совместительства
Политолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга «Berta Communications» Тарас Березовец констатирует, что депутат «Батькивщины» Сергей Власенко, как юрист, понимал, что за совместительство его могут лишить депутатского мандата.
«Сегодня Высший административный суд лишил мандата за совместительство регионала Андрея Веревского. Таким образом, власть дала понять, что ей не жалко даже своих, то есть мы имеем прецедент в этом вопросе, а поэтому Власенко, скорее всего, может паковать вещи и собираться на выход», - говорит Березовец.
В то же время, по его словам, для лишения Власенко мандата есть основания, сообщает РБК-Украина.
«Оппоненты Власенко апеллируют, что он обязан был прекратить заниматься депутатской деятельностью еще в ноябре. Он, как юрист, должен был понимать, что за несоблюдение закона его привлекут к ответственности. Проигнорировав это, он сегодня пожинает плоды, все логично», - уверен политолог.
В то же время Березовец обращает внимание, что в ситуации с Власенко «Батькивщине» не помогли блокировать коллеги по оппозиции - УДАР и Свобода.
«Это лишний раз демонстрирует, что сегодня каждая из оппозиционных сил работает на свой рейтинг. Ситуация с блокированием трибуны УДАРом по вопросу персонального голосования, когда ударовцы своими крепкими плечами «деликатно» отодвинули от этой работы «Батькивщину» и Свободу, лишний раз это демонстрирует. В каких-то принципиальных вопросах они могут договориться, однако в тактических вещах каждый работает на свой рейтинг, каждый желает себя показать более оппозиционным и радикальным. Перед выборами мэра Киева это еще более усилится», - считает он.
Напомним, что 1 марта председатель Верховной Рады Владимир Рыбак направил представление в Высший административный суд Украины о лишении Власенко депутатских полномочий.