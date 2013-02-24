Столичный «Будивельник» одержал 25-ю победу в баскетбольной Суперлиге

На площадке столичного Дворца спорта «Черкасские Мавпы» не смогли сломить "Будивельник" - 90:75, сообщает корреспондент УНИАН.

Киевляне уже на старте игры дали четко понять, кто в доме хозяин. Рывок в счете 14:0 обескуражил черкасчан настолько, что до конца матча они уже не могли прийти в себя. Более того, в ходе игры киевляне совершили 15 точных дальних бросков (из-за шестиметровой дуги) из 32, что является вторым показателем в сезоне. 5 точных трехочковых бросков из 7 на счету Лео Лайонса, 4 из 6 в активе Рихарда Куксиса, 3 из 4 – Артура Дроздова. Этот показатель стал одним из решающих в определении преимущества хозяев поля.

Преимущество в счете столичной команды постепенно росло в каждой четверти игры. Лишь в заключительной десятиминутке, при счете «+16», киевляне позволили сопернику сократить перевес на один балл, выиграв с итоговым 15-очковым преимуществом.

В другом матче дня, который завершился в воскресенье днем, ивано-франковская «Говерла» выиграла у «Азота» из Днепродзержинска со счетом 90:70. Остальные матчи дня пройдут в воскресенье вечером. Ближайший преследователь киевлян в турнирной таблице – мариупольский «Азовмаш» - сыграет во Львове с местной «Галичиной».