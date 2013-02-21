Кучма комментирует слухи о задержании с намеком на чью-то больную голову

Вылет самолета с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой из киевского аэропорта “Борисполь” задержался из-за сложных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам сам Л.Кучма.

“Кто вам сказал, что “Жуляны”? Я летел из “Борисполя”, во-первых. Нам сказали, что снег серьезный. Ни одного самолета не выпускают в таком случае без обработки”, - сказал Л.Кучма.

Комментируя слухи в СМИ о вроде бы возможном задержании Л.Кучма сказал: “Никакого задержания не было. А чего вдруг мне быть задержанным? Что у вас немножко что-то?..”.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность Л.Кучмы к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Сегодня, 21 февраля, некоторые СМИ сообщили, что Л.Кучма пытался вчера вечером вылететь из аэропорта «Жуляны» за границу, но был задержан правоохранителями.

Комментируя эту информацию УНИАН, адвокат Л.Кучмы Виктор Петруненко сказал, что все чушь.

Л.Кучма сегодня, находясь в Харькове, вручил именные стипендии Президентского фонда “Украина” студентам Национального аэрокосмического университета имени В.Жуковского (ХАИ).