В ПР задумались над перевыборами: Наверное, надо прекратить эти муки

Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Олийнык в эфире телеканала ICTV.

"То, что Верховная Рада сегодня заблокирована безосновательно, без правовых и прочих других оснований, это неправильно. Почему? Потому что продлили каникулы. Если вы защищаете 84 статью, персональное голосование? Я за, но не нарушайте 83 статью. Прямая статья, где написано: в первый вторник февраля месяца должна начаться работа сессии", - отметил он.

"Мы против силового разблокирования. Против категорически. Посмешище из государства делать в мире мы не будем", - заявил "регионал".

"Если будет продолжаться блокирование безосновательное, поскольку в зале каждый раз у нас есть 230-240 депутатов, мы за внеочередные выборы. Это наша позиция. Пусть придут другие депутаты, пусть не блокируют работу ВР, но мы будем настаивать на том, чтобы система выборов была мажоритарной, люди добрые", - заявил Олийнык.

"Партийная (система) себя показала уже. Она изжила себя. Потому что когда каждый мажоритарщик там избирается, он несет ответственность не перед партией, а перед своим избирателем", - уточнил депутат.

"Нет решения фракции, но со многими говорил, в том числе в руководстве, говорю, если такая патовая ситуация, то тогда, наверное, надо прекратить эти муки", - добавил он.

Украинская правда