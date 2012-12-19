Ванникова говорит, что Ющенко не поддастся на «шантаж» замгенпрокурора

Об этом заявила его пресс-секретарь Ирина Ванникова, комментируя заявление первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина о наличии правовых оснований для принудительного взятия образцов крови Ющенко в деле о его отравлении.

"Следовательно, сдавать повторную экспертизу, о которой говорит господин Кузьмин со ссылкой на новый УПК, президент Ющенко не будет, учитывая также то обстоятельство, что и в 2005 и 2006 годах такие анализы уже были предоставлены неоднократно", - заявила она.

"Господин Кузьмин прибегает к шантажу или банальной браваде, чем рискует скомпрометировать новый УПК, украинскую правоохранительную систему в целом и объективность расследования резонансного дела по факту отравления Виктора Ющенко", - сказала Ванникова.

По ее словам, и в этом деле, и в других громких расследованиях ГПУ реального прогресса нет, а "очередные политические спекуляции и отсутствие обычной корректности в позиции Генеральной прокуратуры по делу отравления Виктора Ющенко могут ухудшить имидж этого ведомства".

Украинская правда