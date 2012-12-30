Ирина Фарион назначена главой подкомитета по высшему образованию

Как сообщает официальный веб-сайт Верховной Рады, соответствующие решения приняты на первом заседании парламентского комитета.

Согласно сообщению, народные депутаты создали подкомитеты:

по вопросам дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, председателем которого избрана Виталина Дзоз (фракция Партии регионов);

по вопросам профессионального образования, председателем которого избран Антон Дорохов (фракция КПУ);

по вопросам высшего образования, председателем которого избрана Ирина Фарион (фракция ВО «Свобода»);

по вопросам науки и инновационной деятельности, председателем которого избран Ростислав Павленко (фракция «УДАР»);

по вопросам интеллектуальной собственности, председателем которого избран Леонид Емец (фракция ВО «Батькивщина»);

по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство, председателем которого избран народный депутат Андрей Парубий (фракция ВО «Батькивщина»).

Всего в Комитете 10 депутатов, включая председателя (Лилия Гриневич, "Батькивщина"), первого заместителя (Александр Сыч, "Свобода"), заместителя (Николай Сорока, ПР) и секретаря (Александр Зубчевский, КПУ).

Согласно Постановлению "О комитетах Верховной Рады Украины седьмого созыва", которым, в частности, определены предметы ведания комитетов Верховной Рады седьмого созыва и Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, предметами ведания Комитета по вопросам науки и образования является: образование; наука, научно-техническая деятельность и научные парки; правовой статус и социальная защита научных и научно-педагогических работников; инновационная деятельность, развитие высоких технологий (кроме вопросов, отнесенных к предметам ведания других комитетов); интеллектуальная собственность; принципы проведения научных и научно-технических экспертиз.