Бойко поручили подыскать, кто бы мог возглавить Минпромполитики

Об этом в ходе общения с пользователями Facebook сообщил премьер-министр Николай Азаров.

"Это министерство создается на базе соответствующего агентства, руководитель которого сегодня назначен губернатором Днепропетровской области. Сегодня же назначен вице-премьер-министр Ю.Бойко, который будет курировать промышленную политику. Именно ему поручено рассмотреть и представить несколько кандидатур на эту должность", - сказал Н.Азаров.

Кроме того, премьер отметил, что сегодня назначен вице-премьер-министр Константин Грищенко, который будет курировать гуманитарный блок правительства. "Ему также поручено подготовить предложения по этому очень важному посту в правительстве. Когда такие предложения появятся, они будут представлены для рассмотрения Президенту", - отметил Н.Азаров.