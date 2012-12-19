Ющенко предлагают сдать кровь - пока добровольно

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин не исключает возможности принудительного отбора образцов крови у экс-президента Украины Виктора Ющенко, поскольку подобные действия предполагают нормы нового Уголовного Процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«19 ноября в Украине вступил в силу новый Уголовный Процессуальный кодекс, который предусматривает возможность принудительного отбора образцов. В этой связи мы вернулись к вопросу получения крови Виктора Ющенко и предложить ему в очередной раз сдать кровь. Я не буду оригинальным, но все же кровь Виктора Андреевича Ющенко мы до сих пор не получили», - сказал Р.Кузьмин.

По его словам, «принудительно (взять анализы – УНИАН) закон нам дает такие полномочия, но мы надеемся, что Виктор Андреевич кровь сам сдаст».