ГПУ собирается закрыть дело об отравлении Ющенко

Об этом в интервью журналу «Фокус» заявил генпрокурор Виктор Пшонка.

«Я сам сторонник того, чтобы оно когда-нибудь закончилось. Есть все основания для прекращения следствия, так как он не сдает кровь. Но придет время и скажут: вот не сдали кровь, а дело уже закрыли, и снова начнется волокита. Поэтому мы проявим терпимость до конца года, после чего, скорее всего, будет закрыто», - сказал Пшонка.

Ранее Виктор Пшонка неоднократно подтверждал намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко в рамках расследования этого дела. В декабре 2010 года генпрокурор не исключил, что отравления экс-президента в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего.