Аваков не исключает возрождения ликвидированного банка «Базис»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 15 декабря на пресс-конференции в Харькове, который он посетил после почти 1,5-годичного пребывания за границей.

На вопрос, возродится ли банк «Базис», А.Аваков сказал: «Я не знаю. Банк ликвидирован по постановлению Национального банка. Я надеюсь, что я буду иметь возможность посмотреть вблизи на аргументы. И я надеюсь, что я буду иметь возможность посмотреть варианты возрождения банка, и не исключаю такую возможность».

По словам А.Авакова, банк «Базис», ликвидация которого, по его мнению, имеет политическую подоплеку, имел некоторые проблемы, как и многие другие банки в момент экономического кризиса, но это не должно было послужить мотивом для его ликвидации.

«На момент прекращения действия лицензии считал и считаю (надеюсь, что и сейчас это так, и сейчас я буду проверять), что активы банка «Базис» полностью покрывали его обязательства. И таких банков, которые в момент экономического кризиса испытывают некоторые сложности, но имеют твердое покрытие обязательств, достаточное количество, и в Харькове в том числе. Если бы был таким подлым, как мои оппоненты, я бы их немедленно назвал и еще бы привел и доказательства», - заявил А.Аваков.

«Но люди, - добавил он, - поступили по-другому, исходя из политической мотивированности, потому что очень красиво было развить эту тему в преддверии выборов. Но кроме эмоций и многолетних трудов, которые были построены на создание этого банка, я в некотором смысле достаточно спокоен, потому что большинство людей получили возврат своих средств за счет Фонда гарантирования вкладов, где банк «Базис» был зарегистрирован и вносил туда взносы. А не получили ресурсы те, кто имел несколько больше денег».

«Правда в том, - сказал также А.Аваков, - что я теперь буду иметь возможность значительно в большей степени вмешаться в процесс, и полагаю, что мы будем крайне внимательны в этом направлении и иметь теперь ресурс к защите».

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области А.Авакова. По классификации НБУ «Базис» относится к группе небольших финансовых учреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года в банке ПАО «АКБ «Базис» введена временная администрация НБУ. Нацбанк Украины постановлением № 357 от 23 августа 2012 г. принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.

Следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области относительно служебных лиц ПАО «АКБ «Базис» возбудило уголовное дело по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. В милиции сообщили, что должностные лица банка «Базис» за несколько лет незаконно вывели из финансового учреждения активы на сумму более 600 млн. грн.

26 января 2012 г. прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело относительно А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконной изменения целевого назначения и передачи в собственност ь 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 г. А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Авакова был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.

Осенью 2012 г. А.Аваков был избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина». 11 декабря экс-губернатор вернулся из Италии в Украину и 12 декабря принял присягу народного депутата.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Харьковской области от 11 декабря, Червонозаводский районный суд Харькова отменил постановление о задержании и взятии под стражу обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий экс-губернатора Харьковщины А.Авакова в связи с избранием его народным депутатом Украины.