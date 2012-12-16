У Азарова рассказали, как он борется со стихией

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В ночь на 16 декабря в отдельных районах Львовской, Тернопольской, Луганской Хмельницкой и Житомирской областей ненастье повлекло обесточивание населенных пунктов, серьезно осложнило дорожное движение в связи со снежными заносами автодорог и тому подобное. Премьер-министр поручил соответствующим министерствам и ведомствам в максимально сжатые сроки обеспечить подключение к сетям электроснабжения обесточенные населенные пункты», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Н.Азаров обязал ряд министерств и ведомств срочно обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и областным энергопоставляющим компаниям помощи имеющимися силами и средствами в возобновлении работы объектов электроснабжения, обеспечив бесперебойную круглосуточную работу специальной техники, сил и средств для своевременной уборки и расчистки подъездных дорог.

Кроме того, по распоряжению премьер-министра, будет предоставлена необходимая помощь людям в транспортных средствах, которые попали в заторы из-за снежных заносов на автодорогах страны.

16 декабря в 21:00 в Доме правительства состоится селекторное совещание с соответствующими заместителями глав областных государственных администраций относительно преодоления последствий сложных погодных условий.

Для преодоления последствий стихии привлечены транспортные средства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, Министерства топлива и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Укравтодора, все имеются ресурсы в регионах, отметили в правительственной пресс-службе.