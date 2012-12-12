Турчинов: недопущение в зал ВР Табаловых - очищение политики от «тушек»
Сегодняшние действия оппозиции по недопущению в сессионный зал ВР избранных от «Батькивщины» народных депутатов Александра и Андрея Табаловых свидетельствуют об очищении политики от «тушек», заявляет Турчинов.
Так А.Турчинов в эксклюзивном комментарии УНИАН прокомментировал недопущение двух депутатов, избранных от Объединенной оппозиции «Батькивщина», в Верховную Раду.
«Мы посмотрим как будет каждый день, но то, что политику нужно очищать от тех, кто не в состоянии противостоять подкупу, не в состоянии противостоять шантажу, безусловно, это задача, которая перед нами стоит», - сказал А.Турчинов.
В то же время А.Табалов в своем комментарии журналистам сказал, что «ничего не произошло». Однако он не стал уточнять, будет ли предпринимать он повторные попытки попасть в зал заседания.
Как сообщал УНИАН, сегодня представители оппозиции вытолкали из зала ВР двух депутатов Табаловых с возгласами «тушки вон!».
Объединена оппозиция «Батькивщина» требует от Александра и Андрея Табаловых, избранных народными депутатами от «Батькивщины», сложить депутатские мандаты.
Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.