Инвесторы приняли решение по строительству морской части «Южного потока»

Совет директоров компании South Stream Transport на заседании в среду в Милане принял окончательное инвестиционное решение по морской части проекта "Южный поток", также принято решение зарегистрировать компанию в Амстердаме, говорится в сообщении "Газпрома".

"Члены совета директоров, в число которых входят представители ОАО "Газпром", Eni, EdF и BASF SE, обсудили ключевые вопросы реализации проекта "Южный поток" и приняли окончательное инвестиционное решение по морской части проекта "Южный поток", — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, на заседании была также утверждена регистрация компании South Stream Transport B.V. в Амстердаме (Нидерланды). Было отмечено, что проект строительства морского участка газопровода "Южный поток" будет осуществляться в соответствии со сроками и на условиях, утвержденных советом директоров компании в начале текущего года.