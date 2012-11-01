В ровенском округе ПР через суд требует пересмотреть итоги голосования

Как сообщил УНИАН региональный координатор Гражданской сети ОПОРА Анатолий Бондарчук, 31 октября состоялось по этому поводу два заседания в Березновском, а сегодня - два заседания в Сарненском райсудах.

Во всех случаях суды отказали в удовлетворении иска граждан Андрея Кравца и Олега Михнова, которые являются представителями кандидата в народные депутаты от Партии регионов по этому округу Андрея Цыганенко.

В исках требовалось признать недействительными протоколы участковых комиссий.

В частности, истцы обращали внимание на то, что не все члены УИК приняли присягу, что на некоторых участках люди голосовали без паспортов, что не все представители партий получили протоколы голосования и т.д.

Однако суды определили, что истцы не предоставили доказательств своим утверждениям.

На 2 ноября запланированы два аналогичных процесса в Костополе.

По данным ЦИК, после обработки 100% электронных протоколов округа № 156, у представителя Объединенной оппозиции «Батькивщина» Николая Кучерука 32,17% голосов. На втором месте представитель Народной партии, народный депутат Николай Шершун, за которого проголосовали 28,33%. У А.Цыганенко - 3,10%.