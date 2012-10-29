Милиция зафиксировала почти 600 нарушений, связанных с выборами

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Наибольшее количество обращений – 115 – зафиксировано в г. Киеве, наименьшее – в Кировоградской и Одесской областях (по 2).

Среди обращений о нарушениях, зарегистрированных правоохранителями, чаще всего фигурировали сообщения о незаконной агитации (147), подкупе избирателей (68), нарушениях избирательного законодательства (34) и повреждениях бюллетеней для голосования (27).

По собранным материалам работниками органов внутренних дел было составлено 17 административных протоколов. Из них 8 – по ст. 212-10 (нарушение ограничений о ведении предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума), 3 протокола – по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 6 административных материалов – по ст. 178 (распивание пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Милицией возбуждено 1 уголовное дело по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по 2 обращения направлены для рассмотрения по принадлежности в прокуратуру и в ОИК или ЦИК. По другим сообщениям проводятся проверки.