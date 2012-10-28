Повалий только недавно узнала, где находится Верховная Рада

Народная артистка Украины Таисия Повалий, второй номер в избирательном списке Партии регионов, лидирующей на парламентских выборах, еще не выбрала комитет, в котором будет работать в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«Еще не выбрала. Давайте, пройдут выборы, я приду в Верховную Раду, мне Игорь (муж певицы Игорь Лихута) недавно показал, где она находится», - сказала Т.Повалий.

При этом она отметила, что не ждала и не мечтала быть народным депутатом. «Вы думаете, что я всю жизнь мечтала и ждала, когда я приду (в парламент – УНИАН)?», - сказала Т.Повалий.

Она рассказала, что попала в список Партии регионов, потому что получила соответствующее предложение от этой политсилы и согласилась.