Результаты экзит-пола "5 канал" (Социологическая группа «Рейтинг»)

По результатам экзит-пола социологической группы «Рейтинг», обнародованного на «5 канале», на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября политическими партиями получены следующие результаты в многомандатном общегосударственном избирательном округе:

Партия Регионов – 27,6%

Объединенная оппозиция «Батькивщина» - 23,4%

Партия «УДАР» Виталия Кличко – 14,3%

КПУ – 12,5%

ВО «Свобода» - 12,5%

Кроме того, за партию Наталии Королевской "Украина - вперед!" проголосовали 1,6 % избирателей.