Результаты экзит-пола "5 канал" (Социологическая группа «Рейтинг»)
20:00, 28 октября 2012Политика
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По результатам экзит-пола социологической группы «Рейтинг», обнародованного на «5 канале», на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября политическими партиями получены следующие результаты в многомандатном общегосударственном избирательном округе:
Партия Регионов – 27,6%
Объединенная оппозиция «Батькивщина» - 23,4%
Партия «УДАР» Виталия Кличко – 14,3%
КПУ – 12,5%
ВО «Свобода» - 12,5%
Кроме того, за партию Наталии Королевской "Украина - вперед!" проголосовали 1,6 % избирателей.
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