В Остроге в психбольницу завезли бюллетеней втрое больше, чем нужно

Также в Ривненской области на участке № 560675 (избирательный округ № 153) участковая избирательная комиссия необоснованно отстранила от полномочий председателя комиссии – представителя ВО «Батькивщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

«Такое решение члены УИК мотивировали якобы «плохим состоянием здоровья» председателя. Вместо этого его полномочия возложили на представителя Партии регионов», - отметили в пресс-службе.