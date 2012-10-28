В Остроге в психбольницу завезли бюллетеней втрое больше, чем нужно
11:20, 28 октября 2012Политика
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На одном из спецучастков в Остроге (Ривненская область), который расположен в местной психиатрической больнице, передано 300 бюллетеней, при том, что количество избирателей в заведении втрое меньше и насчитывает всего 100 человек.
Оппозиция фиксирует нарушения
Также в Ривненской области на участке № 560675 (избирательный округ № 153) участковая избирательная комиссия необоснованно отстранила от полномочий председателя комиссии – представителя ВО «Батькивщина».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".
«Такое решение члены УИК мотивировали якобы «плохим состоянием здоровья» председателя. Вместо этого его полномочия возложили на представителя Партии регионов», - отметили в пресс-службе.
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