В Ирпене пенсионерка умерла сразу после голосования

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Киевской области, женщина проголосовала, вышла на улицу, где ей внезапно стало плохо.

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Врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову, помочь женщине уже не удалось, они констатировали смерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.