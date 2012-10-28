В Ирпене пенсионерка умерла сразу после голосования

10:30, 28 октября 2012
Политика
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В г. Ирпень Киевской области возле избирательного участка на ул. Октябрьская умерла женщина, 1936 года рождения.

Женщина успела проголосовать

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Киевской области, женщина проголосовала, вышла на улицу, где ей внезапно стало плохо.

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Врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову, помочь женщине уже не удалось, они констатировали смерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.

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