В Ирпене пенсионерка умерла сразу после голосования
10:30, 28 октября 2012Политика
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В г. Ирпень Киевской области возле избирательного участка на ул. Октябрьская умерла женщина, 1936 года рождения.
Женщина успела проголосовать
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Киевской области, женщина проголосовала, вышла на улицу, где ей внезапно стало плохо.
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Врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову, помочь женщине уже не удалось, они констатировали смерть.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.
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