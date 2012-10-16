Хорошковский предположил, что Януковичу не рады в ЕС из-за избирательного правосудия

Как сообщает DW, об этом В.Хорошковский сказал в интервью радиостанции в рамках своего рабочего визита в Берлин 15 октября, где он провел переговоры с вице-канцлером ФРГ, министром экономики Филиппом Рёслером, беседовал с депутатами Бундестага и представителями немецких деловых кругов.

В частности, отвечая на вопрос: «Президент Украины Виктор Янукович уже более года не был ни в одной из стран Европейского Союза. В чем причина? Натянутость в отношениях между Брюсселем и Киевом?», В.Хорошковский сказал: «Я не отвечаю за внешнеполитический вектор, поэтому мне достаточно сложно говорить о причинах. Думаю, что здесь есть определенные вопросы, связанные с теми претензиями и проблемами, которые звучат на каждой из наших встреч. Это, в частности, вопросы, связанные с нашим избирательным правосудием, о которых я и сегодня слышал от своих немецких коллег».

В то же время, по его словам, ответы со стороны Украины симметричны этим вопросам. «Мы говорим о том, что при всей важности каждого конкретного дела все-таки правильнее было бы решать такие проблемы институционально, то есть в ходе изменения законодательства. 19 ноября начнется работа по адаптации украинского Уголовно-процессуального кодекса, уже приняты новые редакции законов об адвокатуре и прокуратуре. Это сильные ответы».