Кандидат предложил сопернику отступные за отказ от борьбы

Об этом УНИАН сообщил по телефону сам К.Усов.

"Он предложил мне заплатить "солидную сумму", если я сниму свою кандидатуру с выборов. В случае отказа мой оппонент обещал "решить вопрос на уровне Киева", имея в виду представителей Объединенной оппозиции", - сказал К.Усов.