Кандидат предложил сопернику отступные за отказ от борьбы
22:12, 15 октября 2012Политика
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В Одессе один из депутатов горсовета, кандидат-мажоритарщик предложил журналисту Константину Усову, который баллотируется по тому же округу как самовыдвиженец, денежное вознаграждение за снятие его кандидатуры с выборов.
Об этом УНИАН сообщил по телефону сам К.Усов.
"Он предложил мне заплатить "солидную сумму", если я сниму свою кандидатуру с выборов. В случае отказа мой оппонент обещал "решить вопрос на уровне Киева", имея в виду представителей Объединенной оппозиции", - сказал К.Усов.
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