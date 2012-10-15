ЦИК отменила регистрацию 32 мажоритарщиков Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения заявления "УДАРа" о принятом на съезде партии решении о снятии своих кандидатов с гонки.

В частности, ЦИК отменила регистрацию выдвиженцев партии "УДАР" в одномандатных избирательных округах - № 13, 15, 17, 24, 62, 64, 88, 92, 93, 94, 121, 122, 124,141, 147, 152, 153,156, 157, 161, 162, 168, 169,173, 177, 180,182, 196, 200, 208, 218 и 219.

По теме: У Кличко заявляют, что арифметика «Батькивщины» сыграет на руку власти

Согласно решению ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени. Таким образом, по состоянию на 15 октября из избирательной кампании выбыли 356 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 321 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины, 32 – по решению съезда политической силы и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 765 кандидатов.

Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.