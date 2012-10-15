Стець ответил Литвину, что не нуждается в пиаре, как некоторые

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Председатель комитета напомнил В.Литвину о том, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады Украины, письмо аппарата парламента о лишении журналистов аккредитации может рассматриваться исключительно на заседании профильного комитета, и для этого его нужно внести в повестку дня. Согласно процедуре, напомнил он, председатель комитета должен пригласить на рассмотрение этого вопроса всех, кого оно касается, в данном случае С.Лещенко и М.Найема. «Соответственно, когда приглашали С.Лещенко и М.Найема, им должны были сообщить о причине, какой вопрос рассматривается, и почему они приглашены. А дальше по закону «О публичной информации» я должен был бы показать им документ (впервые письмо было опубликовано в «Украинской правде» - УНИАН)», - напомнил Ю.Стець.

Он также считает вполне естественной свою реакцию на это письмо, когда уже после его публикации к нему обратились за комментарием о его содержании. Он и сейчас считает нонсенсом обращение аппарата Верховной Рады Украины к данному комитету относительно недопущения журналистов освещать работу парламента. Ю.Стець убежден, что В.Литвин должен был бы занять такую же позицию.

Ю.Стець заметил, что ему сегодня пиар не нужен, поскольку он в отличие от многих других народных депутатов не баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу. «Владимир Михайлович решил, что все как и он идут по мажоритарке, поэтому всем – как и ему – нужен пиар. Так вот, я не иду по мажоритарному округу, и соответственно мне пиар не нужен», - заметил председатель комитета.

«Есть нормальная работа, а есть мысли о выборах», - подытожил Ю.Стець.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в комментарии УНИАН председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Ю.Стець назвал нонсенсом обращение аппарата Верховной Рады в данный комитет относительно решения вопроса о лишении журналистов “Украинской правды” С.Лещенко и М.Найема аккредитации в ВР.

По информации «Украинской правды», в выполнение поручения руководителя аппарата Верховной Рады пресс-служба рассмотрела письмо коменданта охраны “относительно инцидента, который произошел 2 октября, - во время проведения пленарных заседаний парламента представители СМИ, аккредитованных при Верховной Раде Украины, - Лещенко С.А. и Найем М. разместили плакат в ложе прессы на балконе сессионного зала”.

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин выступил против лишения журналистов аккредитации, но не одобрительно отнесся к развешиванию ими плакатов в сессионном зале Верховной Рады.