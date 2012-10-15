В Либерии погиб украинский миротворец
14:49, 15 октября 2012Политика
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13 октября 2012 во время исполнения служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии.
Миротворец погиб в результате ДТП
Как сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, обстоятельства смерти старшего лейтенанта расследуются.
Руководство Минобороны и Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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