В Либерии погиб украинский миротворец

14:49, 15 октября 2012
Политика
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13 октября 2012 во время исполнения служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии.

Ліберія

Как сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, обстоятельства смерти старшего лейтенанта расследуются.

Руководство Минобороны и Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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