В Либерии погиб украинский миротворец

13 октября 2012 во время исполнения служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии.

Как сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, обстоятельства смерти старшего лейтенанта расследуются. Руководство Минобороны и Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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