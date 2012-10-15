В день выборов украинцев ждут не менее четырех exit-poll

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина на заседании круглого стола «Социология на парламентских выборах».

Она напомнила, что «Деминициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова проведут «Национальный exit-poll-2012».

При этом И.Бекешкина обратилась к присутствующим на круглом столе представителям практически всех социологических компаний, работающих в Украине, с вопросом, будут ли они проводить собственные exit-poll.

Президент социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько сказал, что его компания будет проводить свой exit-poll.

Такое же решение подтвердил и директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Присутствующие социологи вспомнили о планах "Савик Шустер студии" провести exit-poll в день выборов.

При этом И.Бекешкина выразила уверенность в том, что exit-poll’ов будет больше. С этим мнением согласились ее коллеги.

В частности, не исключил такой возможности и заместитель директора GfK Ukraine Глеб Вышлинский. Также он отметил, что самостоятельно, скорее всего, exit-poll его компания не будет проводить, а сделает это совместно с TNS для телеканалов.