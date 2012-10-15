Третьяков: Демократическое большинство не допустит переписывания Конституции под Президента

Об этом в интервью «Газете киевской» заявил народный депутат Александр Третьяков.



По его мнению, на выборах-2012 решается, получат ли президент Янукович и Партия регионов пожизненное правление.

«Главная опасность для судьбы страны в том, что у регионалов есть так называемый «План 300» - собрать конституционное большинство в 300 депутатов и изменить Основной закон, - рассказал Третьяков. - Это делается для того, чтобы президент избирался не прямым голосованием, а в зале Верховной Рады.

Таким образом, по словам политка, народ хотят лишить конституционного права - избирать своего президента, передав эту функцию группе послушных «тушек».

«В парламенте мы вместе с единомышленниками из «УДАРа» и Объединенной оппозиции, сильными оппозиционными мажоритарщиками сформируем демократическое большинство, которое перекроет путь для переписывания Конституции под нынешнего Президента», - заявляет оппозиционный депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.