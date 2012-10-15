Сегодня в 10.00 в Киеве начнется съезд Объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Харькове сообщил народный депутат Андрей Кожемякин.

«Конечно будет. Начало в 10.00», - сказал А.Кожемякин.

При этом он отказался сообщить, какие вопросы будет рассматривать съезд и какие решения планируется принимать.