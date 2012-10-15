В Киеве начнется съезд Объединенной оппозиции
09:59, 15 октября 2012Политика
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По словам Кожемякина, съезд Объединенной оппозиции начнется в 10.00.
Съезд ”Батьківщини” состоится сегодня
Сегодня в 10.00 в Киеве начнется съезд Объединенной оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Харькове сообщил народный депутат Андрей Кожемякин.
«Конечно будет. Начало в 10.00», - сказал А.Кожемякин.
При этом он отказался сообщить, какие вопросы будет рассматривать съезд и какие решения планируется принимать.
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