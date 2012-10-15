«Свобода» никого из списка не исключила

Такое решение принял съезд партии ВО "Свобода", который проходил в Доме кино в Киеве, пишет Gazeta.ua.

Представители всех областных организаций партии отчитались о ходе избирательной кампании. Олег Тягнибок спрашивал каждого выступающего, есть ли кандидаты на "вылет", но даже единого предложенного "кандидата" из Полтавы исключать не стали.

"Есть одна кандидатура по Полтаве. Если исключать одного человека - это создаст прецедент. Я думал, что у нас больше кандидатур. Но если у нас больше нет "кандидатов на вылет", то давайте не создавать прецедентов, и ни за что не голосовать" , - отметил Тягнибок.

Против этого высказалась представитель львовской организации Ирина Фарион, но решение, все-таки, поддержали.

Кроме того, съезд решил не снимать ни одного кандидата в народные депутаты по мажоритарным округам.