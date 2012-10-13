Партия «Собор» снимает с выборов 59 своих кандидатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Украинская платформа «Собор», такое решение было принято сегодня в Киеве на ХІХ съезде партии.

В то же время кандидаты-мажоритарщики будут продолжать участие в избирательной кампании.

Делегаты съезда призвали украинцев голосовать за другие оппозиционные силы и кандидатов УП «Собор» в одномандатных округах.

В заявлении делегатов съезда напоминается, что «Украинская платформа «Собор» в начале избирательной кампании обязалась отозвать свой избирательный список, если по состоянию на День Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, данные социологических опросов не будут гарантировать партии преодоление избирательного барьера.

«Мы считаем такое решение единственно правильным в сложившихся условиях. Мы уверены: главное, что отличает настоящих государственных деятелей от политиканов и политических процентщиков, – это их ответственность перед страной и народом. И мы верим, что наш народ обязательно поймет и оценит эту позицию. Это решение позволит избежать распыления и перетока голосов в пользу Партии регионов и ее сателлитов. Ведь голос даже одного депутата может быть решающим при протягивании властью так называемых конституционной и других антинародных реформ, которые угрожают самому существованию Украины», - отметили делегаты партийного съезда.

Украинская платформа «Собор» отмечает, что не идеализирует оппозиционные партии. Однако, есть ответственность политического момента с точки зрения интересов украинского народа.

Вместе с тем партия намеревается усилить борьбу на пути утверждения национальных интересов Украины и ее демократических принципов. «Этому помогут наши достойные кандидаты-мажоритарщики, которые имеют хорошие шансы победить представителей власти и «тушек» на своих округах», сказано в заявлении.

УП «Собор» призывает всех граждан и государственнические политические силы проявить патриотизм и ответственность и максимально единодушно поддержать на финальной стадии избирательной кампании именно тех кандидатов-мажоритарщиков, которые не являются явными или скрытыми представителями режима, и имеют наибольшие шансы победить в своих округах.

Своей главной целью «Собор» видит создание максимально широкого украиноцентричного патриотического фронта, который объединит граждан как на Западе, так и на Востоке нашего государства.