Кличко закрепился на второй позиции в предвыборной гонке (опрос)

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, который 12-23 сентября провел КМИС.

Больше всего сторонников, по результатам опроса, было бы у Партии регионов - 23,0%, партии «УДАР Виталия Кличко» - 15,9%, Всеукраинского объединения «Батькивщина» - 12,2%, Коммунистической партия Украины - 8,1%. Следующие два места занимают Всеукраинское объединение «Свобода» - 3,4%, партия «Украина - Вперед!» - 2,6%;

Методом интервью было опрошено 2012 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.