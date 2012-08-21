Луценко понял свою самую большую ошибку

Отвечая на вопрос, какую самую большую ошибку за время пребывания у власти он сделал, Ю.Луценко сказал: «После победного для демократических сил результата досрочных парламентских выборов 2007 года я согласился вновь возглавить МВД под гарантию Президента Ющенко о снятии назначенного им генпрокурора, который откровенно обслуживал Партию регионов, и реформы силового блока и судебной системы. Моя ошибка была не в том, что я в это поверил, хотя уже через месяц Президент продолжил самоубийственную войну с БЮТ и полностью отбросил все эти планы. Моя самая большая ошибка была в том, что я с этим смирился».

Об этом Ю.Луценко сказал в интервью «Тижню».

Как объяснил Ю.Луценко, после нескольких попыток наладить сотрудничество НУ-НС и БЮТ, он «плюнул на политику и сосредоточился на работе в МВД».

Экс-министр отметил, что лишенный парламентского большинства, он не имел шанса «радикально реформировать карательнодетерминированную систему», «поэтому делал, что мог в рамках фактического законодательства». В частности, в то время, сказал Ю.Луценко, было уничтожено такое явление, как «воры в законе» и «смотрящие», была запрещена свободная продажа трамадола, порождавшая эпидемию наркомании среди молодежи, добились сокращения на 2 тыс. убитых и 1,5 тысяч травмированных на автодорогах.

«Мы ловили крупнейших в истории Украины взяточников из бело-синего и помаранчевого лагерей, мы дали по рукам крымским сепаратистам и приучили российский Черноморский флот к согласованию их маневров с украинской властью. Мы обеспечили свободные митинги и вычистили свыше миллиона «мертвых душ» перед выборами», - подчеркнул бывший министр МВД.

В то же время он отметил, что «без независимого суда и объективной прокуратуры» все это было временным.

«Я ошибался. Я должен был, как всегда, взять на себя больше, вылезти из окопов МВД и публично требовать от Президента и премьера общих действий для реформы МВД, ГПУ и судов. Конечно, это было компетенцией Председателя Верховной Рады, министра юстиции и других. Более того, вряд ли что-то из этого получилось бы в условиях непримиримой «домашней войны» демократов. Но, как учит Кен Кизи в своей гениальной книге «Полет над гнездом кукушки», я должен был хотя бы попытаться», - сказал Ю.Луценко.