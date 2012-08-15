Луценко думает, что Ющенко идет на выборы красть голоса оппозиции

Такое убеждение высказал экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в интервью радиостанции «Голос Америки», отвечая на вопрос: «Имеют ли право, по вашему мнению, такие лидеры как Ющенко сегодня претендовать на поддержку людей и избрание в очередное раз в парламент?»

Ю.Луценко выразил убеждение, что бывшие президенты имеют большие возможности для защиты интересов государства. «Для меня очевидным является то, что статус экс-президента дает огромные возможности защищать украинские интересы. Эти возможности несоизмеримо больше полномочий одного из 450 депутатов Верховной Рады», - сказал он.

«Потому я рассматриваю баллотирование Ющенко в парламент как очередное участие в сценарии Партии регионов по распылению голосов демократических и патриотических сил украинской общественности», - добавил Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, список кандидатов в народные депутаты от «Нашей Украины» на выборы 28 октября возглавил лидер партии Виктор Ющенко.