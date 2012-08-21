НСЖУ открывает горячую линию под выборы

Об этом говорится в заявлении НСЖУ, переданном УНИАН.

Как отмечает НСЖУ, свобода журналистской деятельности – это неотъемлемая часть права на свободу выражения взглядов и свободу информации, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украины и рядом международных конвенций. Это право лежит в основе демократического общества и является обязательным условием его прогресса и развития каждой личности.

Исходя из того, что выборам в системе демократического строя принадлежит особая роль, избиратели должны иметь возможность достойно оценить, какого уровня их доверия заслуживают кандидаты в депутаты, их способность для работы на выборной должности. Отсюда - право и обязанность средств массовой информации обеспечивать избирателей всесторонней и сбалансированной информацией о кандидатах, а также о других субъектах, которые принимают участие в выборах, отмечает НСЖУ.

НСЖУ призывает коллег-журналистов строго соблюдать нормы избирательного законодательства, Кодекс профессиональной этики украинского журналиста, не допускать сведения счетов между отдельными журналистами и СМИ на страницах газет и телерадиоэфире. «Своими солидарными действиями защитим наши права и интересы», - отмечается в заявлении.

Кандидатов в депутаты НСЖУ призывает «воздержаться во время избирательного процесса от применения запрещенных приемов в политтехнологиях с использованием для этого средств массовой информации», а органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые являются основателями коммунальных средств массовой информации, - отказаться от попыток применять административное давление на редакции газет, радио и телевидения, не толкать их на нарушение закона. Ведь предоставление равных условий доступа каждому кандидату или партии – это требование законодательства, напоминает Союз журналистов.

НСЖУ также призывает владельцев частных СМИ не использовать медиа для достижения собственных политических целей.

Как отмечается в сообщении, НСЖУ вводит специальную горячую линию «Выборы-2012» (тел. 044-234-23-57, 044-234-21-02), по которой каждый журналист или редактор СМИ может информировать о фактах давления, связанных с избирательной кампанией 2012 года. Союз готов оказывать юридическую поддержку своим коллегам и привлекать внимание общественности к проявлениям препятствования профессиональной журналистской деятельности.